Олег Кононов: Игроки, вышедшие на замену, помогли взвинтить темп и сделать результат
Главный тренер «Ахмата»
Олег Кононов прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче третьего тура
премьер-лиги на «Ахмат Арене» в Грозном.
«Конечно, доволен результатом. Доволен, как игроки отнеслись к матчу, как дожимали соперника, как провели концовку. Очень хорошо сыграли те, кто вышел на замену. Они помогли взвинтить темп и сделать результат.
До замен мы разыгрывали мяч, но нам не хватало скорости. Я решил сделать сразу две замены, чтобы усилить давление на соперника, который начал уставать», – сказал Кононов в интервью телеканалу «Наш футбол».
Напомним, «Ахмат» забил два гола во втором тайме. Сначала вышедший на замену форвард Магомед Митришев открыл счет, а потом заработал пенальти, который реализовал бразилец Родолфо.
«Ахмат» одержал третью сухую победу на старте сезона и единолично возглавил турнирную таблицу.
Матч
Голы
Митришев 80 (1:0). Родолфо 83 (2:0 - пен.).
Состав
Ахмат: Городов, Родолфо (Бацуев, 87), Семёнов, Сампайо, Анхель, Уциев, Иванов, Мохаммади, Раванелли (Бериша, 61), Лео, Садаев (Митришев, 61)
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Ташаев, Сапета, Ионов, Соснин (Бечирай, 84), Луценко, Панченко (Вандерсон, 69)
Предупреждения:
Раванелли, 58; Анхель, 73 - Сапета, 19; Козлов, 77
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
29 июля 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция