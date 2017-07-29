Олег Кононов: Игроки, вышедшие на замену, помогли взвинтить темп и сделать результат

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче третьего тура премьер-лиги на «Ахмат Арене» в Грозном.

«Конечно, доволен результатом. Доволен, как игроки отнеслись к матчу, как дожимали соперника, как провели концовку. Очень хорошо сыграли те, кто вышел на замену. Они помогли взвинтить темп и сделать результат.

До замен мы разыгрывали мяч, но нам не хватало скорости. Я решил сделать сразу две замены, чтобы усилить давление на соперника, который начал уставать», – сказал Кононов в интервью телеканалу «Наш футбол».

Напомним, «Ахмат» забил два гола во втором тайме. Сначала вышедший на замену форвард Магомед Митришев открыл счет, а потом заработал пенальти, который реализовал бразилец Родолфо.

«Ахмат» одержал третью сухую победу на старте сезона и единолично возглавил турнирную таблицу.