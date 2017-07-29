Мирча Луческу: Уверен, мы с «Зенитом» были на правильном пути

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу оценил сезон, проведенный в петербургской команде.

– Наверное, идти в «Зенит» было моей ошибкой. Я пришел в клуб создавать новую команду. На 10 лет вперед. С молодыми футболистами на ведущих ролях, в том числе обязательно с местными воспитанниками. Обязательно! Когда свои ребята постепенно подходят к основному составу и становятся в нем лидерами, клубные цвета для них приобретают особую ценность. Такие не покинут «Зенит» сразу, получив выгодное предложение, как делают иностранные звезды.

Уверен, мы многое за прошлый сезон успели и были на правильном пути. Но руководство, видимо, не захотело ждать и выбрало другой путь, им понадобился другой тренер. Что ж, я не обижен, – приводит слова Луческу еженедельник «Футбол».

Напомним, экс-главный тренер донецкого «Шахтера» возглавил сине-бело-голубых в мае 2016-го и проработал в команде год. Под руководством румына «Зенит» занял третье место в чемпионате России, дошел до 1/16 финала Лиги Европы и выиграл Суперкубок страны. 28 мая клуб расторг контракт с 72-летним тренером. Новым главным тренером команды стал Роберто Манчини.

По ходу лета в СМИ сообщалось, что Луческу интересовались ПАОК, «Бурсаспор» и «Лудогорец». В конце июня стало известно, что румын планирует сделать полугодичный перерыв в карьере. Специалист работает тренером с 1979 года.

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