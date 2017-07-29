Сергей Семак: Результат матча с «Уралом» нас не устроил

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Уралом» (1:1) в матче третьего тура чемпионата России.

«Тяжелая игра. Результат нас не устроил. Пропустить в концовке встречи мяч от рикошета очень обидно. К сожалению, не смогли удачно распорядиться моментами.

Также были и хорошие моменты для контратак, но мы их тоже не использовали. Но это футбол. Когда «скользкое» преимущество в один мяч, цена любого удара, любого рикошета резко возрастает, что и произошло сегодня.

По нашей игре могу сказать, что с некоторыми моментам мы не справлялись. Давление, которое оказывали на нас футболисты «Урала» сыграло свою роль. В целом, претензий к ребятам у меня никаких нет. Все старались.

Второй тайм провели гораздо лучше, чем первый, однако положительного результата для себя не добились», - приводит слова Семака официальный сайт «Урала».