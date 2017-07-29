Сергей Семак: Результат матча с «Уралом» нас не устроил
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Уралом»
(1:1) в матче третьего тура чемпионата России.
«Тяжелая игра. Результат нас не устроил. Пропустить в
концовке встречи мяч от рикошета очень обидно. К сожалению, не смогли удачно
распорядиться моментами.
Также были и хорошие
моменты для контратак, но мы их тоже не использовали. Но это футбол. Когда
«скользкое» преимущество в один мяч, цена любого удара, любого рикошета резко
возрастает, что и произошло сегодня.
По нашей игре могу сказать, что с некоторыми моментам мы не
справлялись. Давление, которое оказывали на нас футболисты «Урала» сыграло свою
роль. В целом, претензий к ребятам у меня никаких нет. Все старались.
Второй тайм провели гораздо лучше, чем первый, однако положительного результата для себя не добились», - приводит слова Семака официальный сайт «Урала».
Матч
Голы
Игбун 17 (0:1). Балажиц 88 (1:1).
Состав
Урал: Годзюр, Балажиц, Меркулов, Ароян, Григорьев, Емельянов (Бавин, 80), Фидлер (Ильин, 64), Бикфалви, Кулаков, Димитров (Чантурия, 74), Лунгу
Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Табидзе, Карп, Тумасян (Живоглядов, 22), Пауревич (Безденежных, 74), Игбун, Стоцкий, Засеев, Фатай (Сысуев, 78)
Предупреждения:
Ароян, 47; Емельянов, 79 - Тумасян, 7
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
29 июля 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция