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Сергей Семак: Результат матча с «Уралом» нас не устроил

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Уралом» (1:1) в матче третьего тура чемпионата России.

«Тяжелая игра. Результат нас не устроил. Пропустить в концовке встречи мяч от рикошета очень обидно. К сожалению, не смогли удачно распорядиться моментами.

 Также были и хорошие моменты для контратак, но мы их тоже не использовали. Но это футбол. Когда «скользкое» преимущество в один мяч, цена любого удара, любого рикошета резко возрастает, что и произошло сегодня.

По нашей игре могу сказать, что с некоторыми моментам мы не справлялись. Давление, которое оказывали на нас футболисты «Урала» сыграло свою роль. В целом, претензий к ребятам у меня никаких нет. Все старались.

Второй тайм провели гораздо лучше, чем первый, однако положительного результата для себя не добились», - приводит слова Семака официальный сайт «Урала».

Матч

Урал - Уфа - 1:1 (0:1)

Голы

Игбун 17 (0:1). Балажиц 88 (1:1).

Состав

Урал: Годзюр, Балажиц, Меркулов, Ароян, Григорьев, Емельянов (Бавин, 80), Фидлер (Ильин, 64), Бикфалви, Кулаков, Димитров (Чантурия, 74), Лунгу

Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Табидзе, Карп, Тумасян (Живоглядов, 22), Пауревич (Безденежных, 74), Игбун, Стоцкий, Засеев, Фатай (Сысуев, 78)

Предупреждения:

Ароян, 47; Емельянов, 79 - Тумасян, 7

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

29 июля 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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