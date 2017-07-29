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Александр Тарханов: Контролировали мяч, вели плотную борьбу, но выиграть не получилось

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в матче третьего тура чемпионата России.

«Фактически игра была в одни ворота. Мы имели большое преимущество. Сделали достаточное количество подходов в штрафную, много создавали. Не хватало завершения.

Конечно, пропустили обидный гол. Ошиблись на своей половине поля, тем самым дали пробить нападающему. Против двух нападающих соперника приложили максимум усилий, чтобы не дать им убежать.

В целом мы играли хорошо. Контролировали мяч, вели плотную борьбу, но выиграть не получилось. Рад, что в концовке сравняли счет», - приводит слова Тарханова официальный сайт «Урала».

Матч

Урал - Уфа - 1:1 (0:1)

Голы

Игбун 17 (0:1). Балажиц 88 (1:1).

Состав

Урал: Годзюр, Балажиц, Меркулов, Ароян, Григорьев, Емельянов (Бавин, 80), Фидлер (Ильин, 64), Бикфалви, Кулаков, Димитров (Чантурия, 74), Лунгу

Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Табидзе, Карп, Тумасян (Живоглядов, 22), Пауревич (Безденежных, 74), Игбун, Стоцкий, Засеев, Фатай (Сысуев, 78)

Предупреждения:

Ароян, 47; Емельянов, 79 - Тумасян, 7

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

29 июля 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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