Александр Тарханов: Контролировали мяч, вели плотную борьбу, но выиграть не получилось

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в матче третьего тура чемпионата России.

«Фактически игра была в одни ворота. Мы имели большое преимущество. Сделали достаточное количество подходов в штрафную, много создавали. Не хватало завершения.

Конечно, пропустили обидный гол. Ошиблись на своей половине поля, тем самым дали пробить нападающему. Против двух нападающих соперника приложили максимум усилий, чтобы не дать им убежать.

В целом мы играли хорошо. Контролировали мяч, вели плотную борьбу, но выиграть не получилось. Рад, что в концовке сравняли счет», - приводит слова Тарханова официальный сайт «Урала».