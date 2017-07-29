Ватерполисты сборной Хорватии завоевали золото чемпионата мира
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Ватерполисты сборной Хорватии в финале чемпионата мира по
водным видам спорта обыграли команду Венгрии со счетом 8:6 (4:0, 0:2, 2:2,
2:2).
На пути к финалу венгры с пятью очками заняли первое место в группе и получили путевку в четвертьфинал, где разгромили Россию
(14:5) , а затем переиграли Грецию (7:5) в полуфинале.
Ранее состоялся матч за третье место, в котором сербы
обыграли Грецию (11:8).
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