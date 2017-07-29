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Ватерполисты сборной Хорватии завоевали золото чемпионата мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ватерполисты сборной Хорватии в финале чемпионата мира по водным видам спорта обыграли команду Венгрии со счетом 8:6 (4:0, 0:2, 2:2, 2:2).

На пути к финалу венгры с пятью очками заняли первое место в группе и получили путевку в четвертьфинал, где разгромили Россию (14:5) , а затем переиграли Грецию (7:5) в полуфинале.

Ранее состоялся матч за третье место, в котором сербы обыграли Грецию (11:8).

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