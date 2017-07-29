Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -Ростов
Футбол  Тосно- : -Зенит
Футбол  Локомотив- : -Анжи
Футбол  Англия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«ПСЖ» придется продать игроков на 110 миллионов, чтобы не нарушить fair play из-за трансфера Неймара

Источник:  RMCКомментарии

Трансферу форварда «Барселоны» Неймара в «Пари Сен-Жермен» по-прежнему могут помешать правила финансового fair play, сообщает RMC Sport.

С учетом налогов и других выплат переход 25-летнего бразильца может обойтись французам в 280 миллионов евро. К тому же, клуб предлагает Неймару зарплату в 30 миллионов евро в год чистыми. При таких тратах «ПСЖ» будет сложно вписаться в правила финансового fair play.

Чтобы не попасть под санкции УЕФА, от «ПСЖ» может потребоваться продать игроков на сумму 110 миллионов евро. При этом надо понимать, что УЕФА не может обязать клуб продавать игроков. Но если до 31 января 2018 года «ПСЖ» не выручит на трансферах такую сумму, то наверняка нарушит правила fair play и может быть наказан перед стартом сезона 2018/2019.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«ПСЖ» переиграл «Монако» в матче за Суперкубок ФранцииВ матче за Суперкубок Франции «Пари Сен-Жермен обыграл команду «Монако» со счетом 2:1.«Барселона» пожалуется на «ПСЖ» в УЕФА, если французы выкупят Неймара за 222 миллиона евро«Барселона» намерена обратиться в УЕФА, если «Пари Сен-Жермен» примет решение заплатить за форварда Неймара сумму отступных в размере 222 миллионов евро, сообщает ESPN.«Лион» заинтересован в продаже Мамманы «Зениту»Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас оценил вероятность перехода аргентинского защитника Эмануэля Мамманы в «Зенит».Роналдиньо: Неймару нужно поступить так, как велит ему сердцеБывший полузащитник «ПСЖ» и «Барселоны» Роналдиньо высказался о возможном переходе форварда каталонцев Неймара во французский клуб.
Футбол
«Ахмат» обыграл «Динамо» и вышел в лидеры чемпионата
Футбол
«Ахмат» - единственная команда РФПЛ, не пропустившая голов по итогам трех туров
Формула-1
Фернандо Алонсо: Мы заранее знали, что сможем побороться за седьмое-восьмое места
Футбол
Хет-трик Цыганкова помог киевскому «Динамо» разгромить «Карпаты»
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Неймар
Неймарвсе новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы
УЕФА
УЕФА