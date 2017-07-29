«ПСЖ» придется продать игроков на 110 миллионов, чтобы не нарушить fair play из-за трансфера Неймара

Трансферу форварда «Барселоны» Неймара в «Пари Сен-Жермен» по-прежнему могут помешать правила финансового fair play, сообщает RMC Sport.

С учетом налогов и других выплат переход 25-летнего бразильца может обойтись французам в 280 миллионов евро. К тому же, клуб предлагает Неймару зарплату в 30 миллионов евро в год чистыми. При таких тратах «ПСЖ» будет сложно вписаться в правила финансового fair play.

Чтобы не попасть под санкции УЕФА, от «ПСЖ» может потребоваться продать игроков на сумму 110 миллионов евро. При этом надо понимать, что УЕФА не может обязать клуб продавать игроков. Но если до 31 января 2018 года «ПСЖ» не выручит на трансферах такую сумму, то наверняка нарушит правила fair play и может быть наказан перед стартом сезона 2018/2019.