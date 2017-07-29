Лидер Формулы-Е Буэми разбил свой болид на этапе в Канаде (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Действующий чемпион Формулы-Е, лидер личного зачета
текущего сезона Себастьян Буэми разбил свой болид, попав в аварию во второй
тренировке Гран-при Канады.
Швейцарец не справился с управлением и влетел в отбойник в шикане, сам гонщик не пострадал и выбрался самостоятельно из кокпита.
Напомним, перед заключительным этапом Формулы-Е, который пройдет
в Монреале, Буэми со 157-ю очками лидирует в личном зачете, его ближайший
преследователь – Лука ди Грасси, в активе которого на десять очков меньше.
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