Лидер Формулы-Е Буэми разбил свой болид на этапе в Канаде (видео)

Действующий чемпион Формулы-Е, лидер личного зачета текущего сезона Себастьян Буэми разбил свой болид, попав в аварию во второй тренировке Гран-при Канады.

Швейцарец не справился с управлением и влетел в отбойник в шикане, сам гонщик не пострадал и выбрался самостоятельно из кокпита.

Напомним, перед заключительным этапом Формулы-Е, который пройдет в Монреале, Буэми со 157-ю очками лидирует в личном зачете, его ближайший преследователь – Лука ди Грасси, в активе которого на десять очков меньше.