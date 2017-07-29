Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -Ростов
Футбол  Тосно- : -Зенит
Футбол  Локомотив- : -Анжи
Футбол  Англия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лидер Формулы-Е Буэми разбил свой болид на этапе в Канаде (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Действующий чемпион Формулы-Е, лидер личного зачета текущего сезона Себастьян Буэми разбил свой болид, попав в аварию во второй тренировке Гран-при Канады.

Швейцарец не справился с управлением и влетел в отбойник в шикане, сам гонщик не пострадал и выбрался самостоятельно из кокпита.

Напомним, перед заключительным этапом Формулы-Е, который пройдет в Монреале, Буэми со 157-ю очками лидирует в личном зачете, его ближайший преследователь – Лука ди Грасси, в активе которого на десять очков меньше.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Буэми не теряет надежды получить место в команде на следующий сезонРезервный пилот «Ред Булл» Себастьян Буэми заявил, что не теряет надежды получить место боевого пилота в одной из команд на следующий сезон.Баррикелло и Вильнев претендовали на место в «Форс Индии»Бразильский пилот Рубенс Баррикелло и канадец Жак Вильнев претендовали на место боевого пилота в «Форс Индии», ставшее вакантным после перехода Нико Хюлькенберга в «Заубер».Буэми в ближайшем времени подпишет контракт с Force IndiaБуэми в ближайшем времени подпишет контракт с Force IndiaРезервный пилот Red Bull Racing Себастьен Буэми в ближайшем времени подпишет контракт с Force India на 2013 год, сообщает f1news.Себастьян Буэми: Борьба с Шумахером для меня была особеннойТест-пилот «Ред Булл» Себастьян Буэми рассказал о своем соперничестве на трассе с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером в сезонах 2010 и 2011.Себастьян Буэми планирует вернуться в Формулу-1 в следующем сезонеБывший пилот «Торо Россо» Себастьян Буэми выразил уверенность в том, что вернется в Формулу 1 в 2013-м году в качестве боевого пилота. На данный момент швейцарец исполняет роль резервного гонщика «Ред Булл».
Футбол
«Ахмат» обыграл «Динамо» и вышел в лидеры чемпионата
Футбол
«Ахмат» - единственная команда РФПЛ, не пропустившая голов по итогам трех туров
Формула-1
Фернандо Алонсо: Мы заранее знали, что сможем побороться за седьмое-восьмое места
Футбол
Хет-трик Цыганкова помог киевскому «Динамо» разгромить «Карпаты»
все новости
Себастьян Буэми
Себастьян Буэмивсе новости