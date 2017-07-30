СПАЛ не будет приобретать Эрнани

Итальянский клуб СПАЛ, который по итогам сезона 2016/2017 вышел в Серию А, отказался от кандидатуры полузащитника «Зенита» Эрнани из-за стоимости игрока.

Как сообщает Gazzamercato, в СПАЛе считают стоимость зенитовца слишком высокой. Ранее дебютант Серии А планировал взять бразильца в аренду.

Напомним, Эрнани перешел в «Зенит» из «Атлетико Паранаэнсе» в январе. За сине-бело-голубых полузащитник провел десять матчей во всех турнирах. Ранее представитель 23-летнего футболиста сообщил, что игроком интересуются турецкие клубы, участвующие в еврокубках.