Михаил Меркулов: Хочу извиниться перед всеми за свою ошибку в первом тайме

Защитник «Урала» Михаил Меркулов прокомментировал итоги матча против «Уфы», рассказал о тактических нюансах ведения атак, а также поделился своим мнением о старте команды в этом сезоне.

– Михаил, поделись впечатлениями о встрече.

– В первую очередь, хочу извиниться перед всеми за свою ошибку в первом тайме, которая привела к забитому мячу, – приводит слова Меркулова официальный сайт «Урала». - У уфимцев по ходу матча не было моментов, которые они создали самостоятельно. Но из-за наших ошибок у них были возможности, чтобы забить. В целом мы полностью владели инициативой. Постоянно были подходы, угловые. Давали напряжение у ворот «Уфы». К сожалению, пропустили из-за ошибки. Очень рады, что сумели отыграться в концовке.

– На протяжении всего матча «Урал» часто использовал навесы. Это был такой план на игру, или соперник вынуждал так действовать?

– Мы знали, что соперник будет хорошо обороняться. Из всех футболистов у них только два человека убегали вперед, остальные все «садились». Такую оборону сложно взламывать через центр. Поэтому да, это был план на игру. Тренеры говорили, что нужно делать акцент на фланговые подачи, прострелы.

– Как в целом охарактеризуешь старт «Урала» в этом сезоне?

– Хотелось бы побеждать дома. Взять пять очков в трех матчах – это неплохой результат, но хочется все-таки дома брать три очка.

– Ничья – это закономерный счет?

– Думаю, что нет. Если бы не моя ошибка, то мы бы выиграли матч.