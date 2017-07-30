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Александр Головин: В эпизоде с моим мячом нам скорее повезло

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился впечатлениями от победы над командой «СКА-Хабаровск» (2:0) в матче третьего тура чемпионата России.

– Всегда стараемся забить быстрый мяч, так как после этого легче держать нити игры в своих руках, – передает слова Головина Sportbox.ru. – Но нужно отметить, что в эпизоде с моим мячом нам скорее повезло. Нужно отдать должное Понтусу Вернблума, который прочитал передачу и нашел в штрафной меня. Мне оставалось только попасть в пустые ворота.

Матч

ЦСКА - СКА-Хабаровск - 2:0 (2:0)

Голы

Головин 4 (1:0). Натхо 37 (2:0 - пен.).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Щенников, Фернандес, Игнашевич, Дзагоев (Витиньо, 66), Натхо, Вернблум, Головин (Кучаев, 83), Чалов (Жамалетдинов, 58)

СКА-Хабаровск: Криворучко, Наваловский (Габулов, 75), Эдиев, Гришко, Пуцко, Дедечко, Черевко, Друзин (Баляйкин, 38), Казанков, Корян (Кобялко, 67), Никифоров

Предупреждения:

нет - Эдиев, 35; Баляйкин, 44

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

29 июля 15:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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