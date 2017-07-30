Александр Головин: В эпизоде с моим мячом нам скорее повезло
Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился впечатлениями
от победы над командой «СКА-Хабаровск» (2:0) в матче третьего тура чемпионата
России.
– Всегда стараемся забить быстрый мяч, так как после этого легче держать нити игры в своих руках, – передает слова Головина Sportbox.ru. – Но нужно отметить, что в эпизоде с моим мячом нам скорее повезло. Нужно отдать должное Понтусу Вернблума, который прочитал передачу и нашел в штрафной меня. Мне оставалось только попасть в пустые ворота.
Матч
ЦСКА - СКА-Хабаровск - 2:0 (2:0)
Голы
Головин 4 (1:0). Натхо 37 (2:0 - пен.).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Щенников, Фернандес, Игнашевич, Дзагоев (Витиньо, 66), Натхо, Вернблум, Головин (Кучаев, 83), Чалов (Жамалетдинов, 58)
СКА-Хабаровск: Криворучко, Наваловский (Габулов, 75), Эдиев, Гришко, Пуцко, Дедечко, Черевко, Друзин (Баляйкин, 38), Казанков, Корян (Кобялко, 67), Никифоров
Предупреждения:
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
29 июля 15:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция