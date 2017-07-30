Олег Кононов: Хорошая игра, хорошая победа

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» (2:0) в матче третьего тура чемпионата России.

– Хорошая игра, хорошая победа. Думаю, мы во втором тайме усилили игру с помощью замен, за счет ребят, которые вышли и усилили натиск на соперника за счет скорости. Мы победили и набрали три очка.

– Три матча - три победы. С помощью чего удался хороший старт в сезоне? Смена названия повлияла, или новая тактика?

– Наше дело - наша работа, наш труд. И нужно, чтобы этот труд приносил удовольствие нам самим - игрокам, руководителям клуба. Могу сказать слова благодарности Рамзану Ахматовичу Кадырову, благодаря которому созданы все условия для работы, также поблагодарить Магомеда Даудова, который всегда с нами. Смена названия также имеет важное значение. Перед игрой мы были в Мемориальном комплексе Славы имени Первого Президента ЧР, Героя России А.А. Кадырова, для нас это очень важно, это также способствовало победе.

– В заявке не было нескольких основных игроков, например, Бекима Балая.

– Он давно играет травмированным, почти год играет с болевыми ощущениями. Мы решили прекратить это и отправили его на лечение в Испанию. Роши получил травму на тренировке, думаю он восстановится к матчу с «Уфой». Швец должен начать работу в общей группе к матчу с «Краснодаром». Возвращение Мбенга затягивается, здесь скорее дело идет к сентябрю.

– Сегодня дебютировал Аюб Бацуев. Как оцените его игру?

– Считаю, что все замены были удачные, все игроки хорошо отыграли. Для Аюба это была первая игра, а он вышел, как будто бы уже играл и провел много матчей. Он уверенный в себе игрок, выделялся в дублирующем составе, думаю, у него все впереди. Понятно, что нужно работать, а не зазнаваться. Но мы не дадим ему этого сделать.