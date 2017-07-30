Олег Кононов: Хорошая игра, хорошая победа
Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился впечатлениями
от победы над московским «Динамо» (2:0) в матче третьего тура чемпионата
России.
– Хорошая игра, хорошая победа. Думаю, мы во втором тайме
усилили игру с помощью замен, за счет ребят, которые вышли и усилили натиск на
соперника за счет скорости. Мы победили и набрали три очка.
– Три матча - три
победы. С помощью чего удался хороший старт в сезоне? Смена названия повлияла,
или новая тактика?
– Наше дело - наша работа, наш труд. И нужно, чтобы этот труд приносил удовольствие нам самим - игрокам, руководителям клуба. Могу сказать слова благодарности Рамзану Ахматовичу Кадырову, благодаря которому созданы все условия для работы, также поблагодарить Магомеда Даудова, который всегда с нами. Смена названия также имеет важное значение. Перед игрой мы были в Мемориальном комплексе Славы имени Первого Президента ЧР, Героя России А.А. Кадырова, для нас это очень важно, это также способствовало победе.
– В заявке не было
нескольких основных игроков, например, Бекима Балая.
– Он давно играет травмированным, почти год играет с болевыми ощущениями. Мы решили прекратить это и отправили его на лечение в Испанию. Роши получил травму на тренировке, думаю он восстановится к матчу с «Уфой». Швец должен начать работу в общей группе к матчу с «Краснодаром». Возвращение Мбенга затягивается, здесь скорее дело идет к сентябрю.
– Сегодня дебютировал
Аюб Бацуев. Как оцените его игру?
– Считаю, что все замены были удачные, все игроки хорошо отыграли. Для Аюба это была первая игра, а он вышел, как будто бы уже играл и провел много матчей. Он уверенный в себе игрок, выделялся в дублирующем составе, думаю, у него все впереди. Понятно, что нужно работать, а не зазнаваться. Но мы не дадим ему этого сделать.
Матч
Голы
Митришев 80 (1:0). Родолфо 83 (2:0 - пен.).
Состав
Ахмат: Городов, Родолфо (Бацуев, 87), Семёнов, Сампайо, Анхель, Уциев, Иванов, Мохаммади, Раванелли (Бериша, 61), Лео, Садаев (Митришев, 61)
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Ташаев, Сапета, Ионов, Соснин (Бечирай, 84), Луценко, Панченко (Вандерсон, 69)
Предупреждения:
Раванелли, 58; Анхель, 73 - Соснин, 19; Козлов, 77
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
29 июля 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция