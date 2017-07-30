Юрий Калитвинцев: Если убрать эмоции - игра понравилась
Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев
прокомментировал поражение от «Ахмата» (0:2) в матче третьего тура чемпионата
России.
«Если убрать эмоции - игра понравилась. Что имею под этим
ввиду - очень агрессивно и здорово сыграли соперники. Мы ожидали от них это. Мы
выстроили свой план на игру таким образом, что отдали соперникам половину поля,
для того чтобы при отборе использовать оперативное пространство.
В первом тайме у нас были хорошие переходы, мы доходили до
штрафной, но не было логического завершения. Во втором тайме действовали
организованно, преимущество было у «Ахмата»,
но опасных моментов не было, так как мы играли сконцентрировано. Но эти две
проникающие передачи, которые говорят о мастерстве футболистов грозненской
команды, заставили нас пропустить два мяча.
После этих голов «Динамо» раскрепостилось, хотя в принципе не думаю, что они были закрепощены. Удалось создать моменты, но не хватило индивидуального мастерства. Разберем игру, проанализируем. Были и хорошие моменты, разберем и то, почему мы пропустили, почему плохо держался мяч», - приводит слова Калитвинцева официальный сайт «Ахмата».
Матч
Голы
Митришев 80 (1:0). Родолфо 83 (2:0 - пен.).
Состав
Ахмат: Городов, Родолфо (Бацуев, 87), Семёнов, Сампайо, Анхель, Уциев, Иванов, Мохаммади, Раванелли (Бериша, 61), Лео, Садаев (Митришев, 61)
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Ташаев, Сапета, Ионов, Соснин (Бечирай, 84), Луценко, Панченко (Вандерсон, 69)
Предупреждения:
Раванелли, 58; Анхель, 73 - Соснин, 19; Козлов, 77
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
29 июля 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция