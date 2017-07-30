Юрий Калитвинцев: Если убрать эмоции - игра понравилась

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение от «Ахмата» (0:2) в матче третьего тура чемпионата России.

«Если убрать эмоции - игра понравилась. Что имею под этим ввиду - очень агрессивно и здорово сыграли соперники. Мы ожидали от них это. Мы выстроили свой план на игру таким образом, что отдали соперникам половину поля, для того чтобы при отборе использовать оперативное пространство.

В первом тайме у нас были хорошие переходы, мы доходили до штрафной, но не было логического завершения. Во втором тайме действовали организованно, преимущество было у «Ахмата», но опасных моментов не было, так как мы играли сконцентрировано. Но эти две проникающие передачи, которые говорят о мастерстве футболистов грозненской команды, заставили нас пропустить два мяча.

После этих голов «Динамо» раскрепостилось, хотя в принципе не думаю, что они были закрепощены. Удалось создать моменты, но не хватило индивидуального мастерства. Разберем игру, проанализируем. Были и хорошие моменты, разберем и то, почему мы пропустили, почему плохо держался мяч», - приводит слова Калитвинцева официальный сайт «Ахмата».