Кирилл Макеев: «Тосно» переиграл нас за счет желания
Капитан «молодежки» «Зенита» Кирилл Макеев прокомментировал
поражение от команды «Тосно» (1:3) в матче молодежного первенства России.
– Мне кажется, что «Тосно» переиграл нас за счет желания, – приводит слова Макеева официальный сайт «Зенита». – Они хотели доказать, что их напрасно не взяли в нашу команду. Кроме того, у
соперника выступают игроки опытнее и мощнее физически. Во многих эпизодах они
нас продавливали. Всю игру они строили через верховые забросы на нападающего
Костюкова. Он цеплялся за мяч и все атаки разворачивал в наши ворота.
– Впереди у команды
принципиальный матч со «Спартаком». Как настраиваетесь на этот важный поединок?
– Мы будем настраиваться только на победу. Проведем недельный тренировочный цикл, продолжим работать и будем верить только в победу. Понятно, что многим ребятам пока что тяжело в новой обстановке.
Матч
Тосно (мол) - Зенит (мол) - 3:1 (1:0)
Голы
Шамин 42 (1:0). Костюков 51 (2:0). Сенин 58 (3:0). Макеев 74 (3:1).
Судья:
Максим Руденко (Калининград)
Место и дата
29 июля 14:00, СК Нова Арена, Онлайн-трансляция