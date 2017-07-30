Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -Ростов
Футбол  Тосно- : -Зенит
Футбол  Локомотив- : -Анжи
Футбол  Англия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кирилл Макеев: «Тосно» переиграл нас за счет желания

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Капитан «молодежки» «Зенита» Кирилл Макеев прокомментировал поражение от команды «Тосно» (1:3) в матче молодежного первенства России.

– Мне кажется, что «Тосно» переиграл нас за счет желания, – приводит слова Макеева официальный сайт «Зенита». – Они хотели доказать, что их напрасно не взяли в нашу команду. Кроме того, у соперника выступают игроки опытнее и мощнее физически. Во многих эпизодах они нас продавливали. Всю игру они строили через верховые забросы на нападающего Костюкова. Он цеплялся за мяч и все атаки разворачивал в наши ворота.

– Впереди у команды принципиальный матч со «Спартаком». Как настраиваетесь на этот важный поединок?
– Мы будем настраиваться только на победу. Проведем недельный тренировочный цикл, продолжим работать и будем верить только в победу. Понятно, что многим ребятам пока что тяжело в новой обстановке.

Матч

Тосно (мол) - Зенит (мол) - 3:1 (1:0)

Голы

Шамин 42 (1:0). Костюков 51 (2:0). Сенин 58 (3:0). Макеев 74 (3:1).

Судья:

Максим Руденко (Калининград)

Место и дата

29 июля 14:00, СК Нова Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Давыдов: Три поражения на старте сезона? Никакой трагедии в этом нетСтарший тренер «молодежки» «Зенита» Дмитрий Давыдов прокомментировал поражение от команды «Тосно» (1:3) в матче молодежного первенства России.«Лион» заинтересован в продаже Мамманы «Зениту»Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас оценил вероятность перехода аргентинского защитника Эмануэля Мамманы в «Зенит».«Тосно»-м обыграл «Зенит»-м и одержал первую победу в сезоне«Тосно»-м в матче 3-го тура молодежного первенства обыграл «Зенит»-м со счетом 3:1.Уникальный игрок сборной Аргентины. За кого «Зенит» отдаст 16 миллионов евроУникальный игрок сборной Аргентины. За кого «Зенит» отдаст 16 миллионов евро«Советский спорт» – об очередном новичке «Зенита» Эмануэле Маммане, который знаком с Дриусси и вошел в историю сборной Аргентины.Не забивал 121 матч, но играет в «Ювентусе». Кого хотят «Зенит» и «Спартак»Не забивал 121 матч, но играет в «Ювентусе». Кого хотят «Зенит» и «Спартак»Этот футболист «Юве» был лучшим на Кубке Америки, мстил Месси и пытался выгнать тренера из сборной.
Футбол
Юрий Калитвинцев: При счете 0:2 создали столько моментов, сколько у нас не было за две игры
Футбол
«Ахмат» обыграл «Динамо» и вышел в лидеры чемпионата
Футбол
«Ахмат» - единственная команда РФПЛ, не пропустившая голов по итогам трех туров
Формула-1
Фернандо Алонсо: Мы заранее знали, что сможем побороться за седьмое-восьмое места
все новости
Тосно
Тоснокалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Россия. Молодежное первенство
Россия. Молодежное первенствотаблицакалендарьстатистикатексты/новости