Кирилл Макеев: «Тосно» переиграл нас за счет желания

Капитан «молодежки» «Зенита» Кирилл Макеев прокомментировал поражение от команды «Тосно» (1:3) в матче молодежного первенства России.

– Мне кажется, что «Тосно» переиграл нас за счет желания, – приводит слова Макеева официальный сайт «Зенита». – Они хотели доказать, что их напрасно не взяли в нашу команду. Кроме того, у соперника выступают игроки опытнее и мощнее физически. Во многих эпизодах они нас продавливали. Всю игру они строили через верховые забросы на нападающего Костюкова. Он цеплялся за мяч и все атаки разворачивал в наши ворота.

– Впереди у команды принципиальный матч со «Спартаком». Как настраиваетесь на этот важный поединок?

– Мы будем настраиваться только на победу. Проведем недельный тренировочный цикл, продолжим работать и будем верить только в победу. Понятно, что многим ребятам пока что тяжело в новой обстановке.