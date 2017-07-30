Дмитрий Давыдов: Три поражения на старте сезона? Никакой трагедии в этом нет

Старший тренер «молодежки» «Зенита» Дмитрий Давыдов прокомментировал поражение от команды «Тосно» (1:3) в матче молодежного первенства России.

– Три поражения на старте сезона — трагедия или часть учебного процесса?

– Никакой трагедии в этом нет. У ребят должно быть понимание, что нельзя играть на классе. Мы их предупреждаем, что футбол — силовой вид спорта, где нужно прилагать максимум усилий, работать на высоких скоростях и выдерживать большие нагрузки. Футболисты должны сами до этого дойти — они должны понять, о чем говорят тренеры. Соперник не был сильнее нас на голову. Просто наши игроки не выжали из себя максимум.

– В команде превалирует упадническое настроение?

– Конечно, упадническое. Важно, чтобы с завтрашнего дня каждый понял, что произошло сегодня и как можно это исправить. Ребята должны проявлять инициативу и хотеть совершенствоваться. Они еще обучаются, выходят на новый физический и технический уровень. Футболисты должны захотеть исправить эту ситуацию. Нельзя наладить игру без взаимодействия между игроками и тренерским штабом.