Дмитрий Давыдов: Три поражения на старте сезона? Никакой трагедии в этом нет
Старший тренер «молодежки» «Зенита» Дмитрий Давыдов
прокомментировал поражение от команды «Тосно» (1:3) в матче молодежного
первенства России.
– Три поражения на
старте сезона — трагедия или часть учебного процесса?
– Никакой трагедии в этом нет. У ребят должно быть понимание, что нельзя играть на классе. Мы их предупреждаем, что футбол — силовой вид спорта, где нужно прилагать максимум усилий, работать на высоких скоростях и выдерживать большие нагрузки. Футболисты должны сами до этого дойти — они должны понять, о чем говорят тренеры. Соперник не был сильнее нас на голову. Просто наши игроки не выжали из себя максимум.
– В команде превалирует
упадническое настроение?
– Конечно, упадническое. Важно, чтобы с завтрашнего дня каждый понял, что произошло сегодня и как можно это исправить. Ребята должны проявлять инициативу и хотеть совершенствоваться. Они еще обучаются, выходят на новый физический и технический уровень. Футболисты должны захотеть исправить эту ситуацию. Нельзя наладить игру без взаимодействия между игроками и тренерским штабом.
Матч
Тосно (мол) - Зенит (мол) - 3:1 (1:0)
Голы
Шамин 42 (1:0). Костюков 51 (2:0). Сенин 58 (3:0). Макеев 74 (3:1).
Судья:
Максим Руденко (Калининград)
Место и дата
29 июля 14:00, СК Нова Арена, Онлайн-трансляция