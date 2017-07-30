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Матч 1/4 финала женского ЧЕ по футболу перенесен из-за дождя

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Четвертьфинальный матч женского чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Даниии перенесен на следующий день из-за сильного дождя, сообщает пресс-служба турнира.

Матч должен был начаться  в 21:45 по московскому времени, но так и не смог стартовать из-за дождя, который затопил поле.

Арбитр встречи перенес начало на 15 минут, затем на 22:30, после чего официальный лица приняли решение о переносе игры на следующий день.

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