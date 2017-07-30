Михаил Лихачев: До конца верили в победу и к счастью мы забили гол
Источник: Радио «Спорт FM»Комментарии
Главный тренер
сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделился впечатлениями от
победы над командой Белоруссии (3:2) в матче второго тура третьего этапа
Евролиги.
«Матч против белорусов действительно выдался не самым
простым. Понадобились максимальные усилия для победы, к сожалению, мы не смогли
превратить счет 2:0 в 3:0. Потом ряд наших ошибок позволили сопернику сравнять
счет. Но мы до конца верили в победу и к счастью мы забили гол.
Не буду скрывать, что у нас были некоторые проблемы с
составом. Ряд ребят играли с микроповреждениями. Отсюда эта победа еще ценнее.
Я благодарен всем игрокам, что мы смогли взять сегодня три очка», - заявил
Лихачев в эфире «Спорт FM».
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