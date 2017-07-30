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Михаил Лихачев: До конца верили в победу и к счастью мы забили гол

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделился впечатлениями от победы над командой Белоруссии (3:2) в матче второго тура третьего этапа Евролиги.

«Матч против белорусов действительно выдался не самым простым. Понадобились максимальные усилия для победы, к сожалению, мы не смогли превратить счет 2:0 в 3:0. Потом ряд наших ошибок позволили сопернику сравнять счет. Но мы до конца верили в победу и к счастью мы забили гол.

Не буду скрывать, что у нас были некоторые проблемы с составом. Ряд ребят играли с микроповреждениями. Отсюда эта победа еще ценнее. Я благодарен всем игрокам, что мы смогли взять сегодня три очка», - заявил Лихачев в эфире «Спорт FM».

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