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Александр Катасонов: Провели хороший матч, несмотря на то, что играла сборная из основы, «Казанки», «молодежки» и Академии

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер «молодежки» «Локомотива» Александр Катасонов о победе над «Анжи» (4:0) в третьем туре первенства России.

– Приятно, когда команда побеждает. Провели хороший матч, несмотря на то, что сегодня играла такая сборная из основы, «Казанки», «молодежки» и Академии. Показали агрессивный атакующий футбол. Отсюда и результат.

– Почему получилась такая «солянка» в составе?
– Ребята, которые мало играют в «Казанке» и основе, получили практику. К нам спустили Лапшова, Галаджана и Маргасова. Хочу поблагодарить ребят. Конечно, они уже переросли этот уровень, но сыграли с полной самоотдачей.

– После трех туров у «молодежки» семь очков. Задачу на сезон не корректировали?
– У нас одна задача - воспитывать молодых футболистов и предоставлять практику тем, кто мало играет за основу и «Казанку».

Матч

Локомотив (мол) - Анжи (мол) - 4:0 (3:0)

Голы

Галаджан 20 (1:0). Хадарцев 31 (2:0 - автогол). Долгов 43 (3:0). Дорофеев 74 (4:0).

Судья:

Виталий Дорошенко (Россия)

Место и дата

29 июля 12:00, МСА Локомотив, Онлайн-трансляция

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