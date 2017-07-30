Александр Катасонов: Провели хороший матч, несмотря на то, что играла сборная из основы, «Казанки», «молодежки» и Академии
Главный тренер
«молодежки» «Локомотива» Александр Катасонов о победе над «Анжи» (4:0) в
третьем туре первенства России.
– Приятно, когда команда побеждает. Провели хороший матч,
несмотря на то, что сегодня играла такая сборная из основы, «Казанки»,
«молодежки» и Академии. Показали агрессивный атакующий футбол. Отсюда и
результат.
– Почему получилась
такая «солянка» в составе?
– Ребята, которые мало играют в «Казанке» и основе, получили практику. К нам спустили Лапшова, Галаджана и Маргасова. Хочу поблагодарить ребят. Конечно, они уже переросли этот уровень, но сыграли с полной самоотдачей.
– После трех туров у
«молодежки» семь очков. Задачу на сезон не корректировали?
– У нас одна задача - воспитывать молодых футболистов и предоставлять практику тем, кто мало играет за основу и «Казанку».
Матч
Локомотив (мол) - Анжи (мол) - 4:0 (3:0)
Голы
Галаджан 20 (1:0). Хадарцев 31 (2:0 - автогол). Долгов 43 (3:0). Дорофеев 74 (4:0).
Судья:
Виталий Дорошенко (Россия)
Место и дата
29 июля 12:00, МСА Локомотив, Онлайн-трансляция