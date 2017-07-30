Александр Катасонов: Провели хороший матч, несмотря на то, что играла сборная из основы, «Казанки», «молодежки» и Академии

Главный тренер «молодежки» «Локомотива» Александр Катасонов о победе над «Анжи» (4:0) в третьем туре первенства России.

– Приятно, когда команда побеждает. Провели хороший матч, несмотря на то, что сегодня играла такая сборная из основы, «Казанки», «молодежки» и Академии. Показали агрессивный атакующий футбол. Отсюда и результат.

– Почему получилась такая «солянка» в составе?

– Ребята, которые мало играют в «Казанке» и основе, получили практику. К нам спустили Лапшова, Галаджана и Маргасова. Хочу поблагодарить ребят. Конечно, они уже переросли этот уровень, но сыграли с полной самоотдачей.

– После трех туров у «молодежки» семь очков. Задачу на сезон не корректировали?

– У нас одна задача - воспитывать молодых футболистов и предоставлять практику тем, кто мало играет за основу и «Казанку».