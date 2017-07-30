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Карлос Сайнс: Не ожидал, что смогу пробиться в заключительную часть квалификации

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс прокомментировал результаты квалификации Гран-при Венгрии, по итогам которой он занял десятое место.

«Мы должны радоваться такому результату и гордиться им. До этого момента уик-энд складывался для нас очень непросто. Нам не хватало темпа в сравнении с прямыми конкурентами.

Но в квалификации мне удалось войти в хороший ритм и собрать отличный круг, которого хватило для прохода в третий сегмент. Честно говоря, с утра я не ожидал, что смогу пробиться в заключительную часть сессии», - приводит слова Сайнса Autosport.com.ru.

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