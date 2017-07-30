Карлос Сайнс: Не ожидал, что смогу пробиться в заключительную часть квалификации
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот «Торо Россо»
Карлос Сайнс прокомментировал результаты квалификации Гран-при Венгрии, по
итогам которой он занял десятое место.
«Мы должны радоваться такому результату и гордиться им. До
этого момента уик-энд складывался для нас очень непросто. Нам не хватало темпа
в сравнении с прямыми конкурентами.
Но в квалификации мне удалось войти в хороший ритм и собрать
отличный круг, которого хватило для прохода в третий сегмент. Честно говоря, с
утра я не ожидал, что смогу пробиться в заключительную часть сессии», -
приводит слова Сайнса Autosport.com.ru.
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