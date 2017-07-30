Футболисты «Манчестер Сити» забили три безответных мяча в ворота «Тоттенхэма»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче Международного кубка чемпионов «Манчестер
Сити» разгромил «Тоттенхэм» со счетом 3:0.
В составе победителей голами отметились Джон Стоунс, Рахим
Стерлинг и Браим Диас.
Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы с шестью очками
поднялись на вторую строчку турнирной таблицы, а «шпоры» расположились на
шестом месте, имея в активе три очка.
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