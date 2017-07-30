«Локомотив» – «Анжи». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче третьего тура чемпионата России по футболу «Локомотив»
сыграет с командой «Анжи».
Встреча пройдет в Москве и начнется в 17:30 по местному
времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Железнодорожники после двух матчей с шестью очками занимают
третье место, а махачкалинцы расположились на девятой строчке, имея в активе на
три очка меньше.
В последний раз эти команды встречались между собой в мае текущего года в рамках 27-го тура российский премьер-лиги сезона 2016/17, тогда встреча завершилась нулевой ничьей.
Матч
Место и дата
30 июля 17:30, Локомотив, Текстовая трансляция
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