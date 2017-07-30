Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -Ростов
Футбол  Тосно- : -Зенит
Футбол  Локомотив- : -Анжи
Футбол  Англия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Локомотив» – «Анжи». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче третьего тура чемпионата России по футболу «Локомотив» сыграет с командой «Анжи».

Встреча пройдет в Москве и начнется в 17:30 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Железнодорожники после двух матчей с шестью очками занимают третье место, а махачкалинцы расположились на девятой строчке, имея в активе на три очка меньше.

В последний раз эти команды встречались между собой в мае текущего года в рамках 27-го тура российский премьер-лиги сезона 2016/17, тогда встреча завершилась нулевой ничьей.

Матч

Локомотив - Анжи

Место и дата

30 июля 17:30, Локомотив, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Катасонов: Провели хороший матч, несмотря на то, что играла сборная из основы, «Казанки», «молодежки» и АкадемииГлавный тренер «молодежки» «Локомотива» Александр Катасонов о победе над «Анжи» (4:0) в третьем туре первенства России.Могилевец перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛМогилевец перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Юрий Семин: Для «Локомотива» Ари - суперфигураЮрий Семин: Для «Локомотива» Ари - суперфигураГлавный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о подготовке команды к матчу с «Анжи» и возможных новичках команды.Юрий Сёмин: Планировали приобрести Рыбуса сразу после сезонаГлавный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о новичке команды Мацее Рыбусе.Юрий Сёмин: Уже решил, кто займёт место АриГлавный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о подготовке команды к матчу с «Анжи».
Футбол
Олег Кононов: Игроки, вышедшие на замену, помогли взвинтить темп и сделать результат
Футбол
Юрий Калитвинцев: При счете 0:2 создали столько моментов, сколько у нас не было за две игры
Футбол
«Ахмат» обыграл «Динамо» и вышел в лидеры чемпионата
Футбол
«Ахмат» - единственная команда РФПЛ, не пропустившая голов по итогам трех туров
все новости
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика