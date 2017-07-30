«Локомотив» – «Анжи». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)

В матче третьего тура чемпионата России по футболу «Локомотив» сыграет с командой «Анжи».

Встреча пройдет в Москве и начнется в 17:30 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Железнодорожники после двух матчей с шестью очками занимают третье место, а махачкалинцы расположились на девятой строчке, имея в активе на три очка меньше.

В последний раз эти команды встречались между собой в мае текущего года в рамках 27-го тура российский премьер-лиги сезона 2016/17, тогда встреча завершилась нулевой ничьей.