«Тосно» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)

В матче третьего тура чемпионата России по футболу «Тосно» сыграет с командой «Зенит».

Встреча пройдет на поле стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

В последний раз эти команды встречались между собой в октябре 2015 года в рамках 1/8 финала Кубка России, тогда победу одержал «Зенит», забив пять безответных мячей.