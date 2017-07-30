«Тосно» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче третьего тура чемпионата России по футболу «Тосно»
сыграет с командой «Зенит».
Встреча пройдет на поле стадиона «Петровский» в
Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
В последний раз эти команды встречались между собой в октябре 2015 года в рамках 1/8 финала Кубка России, тогда победу одержал «Зенит», забив пять безответных мячей.
Матч
Место и дата
30 июля 20:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция
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