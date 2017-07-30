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Майки Гарсия разгромил Эдриана Бронера и завоевал бриллиантовый пояс WBС

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американский боец Майки Гарсия уверенно победил соотечественника Эдриана Бронера, экс-чемпиона мира а четырех весовых категориях.

Бронер уверенно и более активно действовал в первом раунде, однако затем Майки прочно завладел инициативой. Эдриан попытался переломить ход событий только в самой концовке боя, но потрясти оппонента ему не удалось.

Все трое судей отдали заслуженную победу Гарсии - 117:111, 116:112, 116:112.

Отметим, что счет на независимой карте портала Boxingscene - 118:110 в пользу Гарсии.

Майки одержал уже 37-ю победу на профессиональном ринге. Сегодня он завладел бриллиантовым поясом WBC в первом полусреднем весе.

Бронер потерпел третье в карьере поражение.

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