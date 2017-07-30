Майки Гарсия разгромил Эдриана Бронера и завоевал бриллиантовый пояс WBС
Американский боец Майки Гарсия уверенно победил соотечественника Эдриана Бронера, экс-чемпиона мира а четырех весовых категориях.
Бронер уверенно и более активно действовал в первом раунде, однако затем Майки прочно завладел инициативой. Эдриан попытался переломить ход событий только в самой концовке боя, но потрясти оппонента ему не удалось.
Все трое судей отдали заслуженную победу Гарсии - 117:111, 116:112, 116:112.
Mikey Garcia Dominates Adrien Broner Over Twelve Rounds https://t.co/f7pRjkwUfV #boxing pic.twitter.com/Ym7eJglqpV— BoxingScene.com (@boxingscene) 30 июля 2017 г.
Отметим, что счет на независимой карте портала Boxingscene - 118:110 в пользу Гарсии.
Майки одержал уже 37-ю победу на профессиональном ринге. Сегодня он завладел бриллиантовым поясом WBC в первом полусреднем весе.
Бронер потерпел третье в карьере поражение.