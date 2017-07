Джон Джонс нокаутировал Кормье и снова стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

В Анахайме завершился главный бой турнира UFC 214 между чемпионом в полутяжелом весе Даниэлем Кормье и экс-чемпионом Джоном Джонсом.

Первый раунд прошел в равной борьбе, у каждого из бойцов были свои удачные моменты. Джонс был успешен на дальней дистанции с ударами ногами и ударами руками в корпус. Кормье отвечал хорошими ударами на ближней дистанции.

He's done it .... AGAIN.



The LHW division is ruled yet again by @JonnyBones #UFC214 #JonBonesJones pic.twitter.com/tDVyFhmjzb