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Джон Джонс нокаутировал Кормье и снова стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Анахайме завершился главный бой турнира UFC 214 между чемпионом в полутяжелом весе Даниэлем Кормье и экс-чемпионом Джоном Джонсом.

Первый раунд прошел в равной борьбе, у каждого из бойцов были свои удачные моменты. Джонс был успешен на дальней дистанции с ударами ногами и ударами руками в корпус. Кормье отвечал хорошими ударами на ближней дистанции.

По похожему сценарию прошел и второй раунд, но Даниэль смотрелся в нем чуть лучше. В третьем раунде Джонс начал активные действия о и в одном из эпизодов провел точный удар ногой в голову Даниэлю. Кормье был сильно потрясен и оказался на полу, где Джонс добил оппонента серией ударов руками и локтями. Таким образом, Джон Джонс вернул себе титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

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