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Неймар станет послом Катара на чемпионате мира 2022 года

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Форвард «Барселоны» Неймар после оформления своего перехода в «ПСЖ» будет назначен послом Катара на ЧМ-2022.

Об этом сообщает испанское издание El Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что 25-летний бразилец подпишет контракт с Qatar Sports Investment - фондом, принадлежащим владельцам «ПСЖ».

Ожидается, что «ПСЖ» выплатит «Барселоне» 222 миллиона евро в качестве фиксированной суммы трансфера нападающего. 

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