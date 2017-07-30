Неймар станет послом Катара на чемпионате мира 2022 года

Футболисты «Барселоны» одержали победу над мадридским «Реалом» в матче Международного кубка чемпионов (3:2).

«Барселона» обыграла «Реал» в Майами и завоевала Международный Кубок чемпионов

«Барселона» обыграла «Реал» в Майами и завоевала Международный Кубок чемпионов Футболисты «Барселоны» одержали победу над мадридским «Реалом» в матче Международного кубка чемпионов (3:2).

В матче за Суперкубок Франции «Пари Сен-Жермен обыграл команду «Монако» со счетом 2:1.

«ПСЖ» переиграл «Монако» в матче за Суперкубок Франции

«ПСЖ» переиграл «Монако» в матче за Суперкубок Франции В матче за Суперкубок Франции «Пари Сен-Жермен обыграл команду «Монако» со счетом 2:1.

Трансферу форварда «Барселоны» Неймара в «Пари Сен-Жермен» по-прежнему могут помешать правила финансового fair play, сообщает RMC Sport.

«ПСЖ» придется продать игроков на 110 миллионов, чтобы не нарушить fair play из-за трансфера Неймара

«ПСЖ» придется продать игроков на 110 миллионов, чтобы не нарушить fair play из-за трансфера Неймара Трансферу форварда «Барселоны» Неймара в «Пари Сен-Жермен» по-прежнему могут помешать правила финансового fair play, сообщает RMC Sport.