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Президент «Ахмата»: Победы на старте сезона придают команде уверенность

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов прокомментировал лидерство своей команды в чемпионате России.

«Сегодня команда еще раз продемонстрировала высокий уровень профессионализма. Наши футболисты контролировали ход поединка, играли первым номером и были вознаграждены за старание. В Российской Премьер-Лиге дебютировал еще один воспитанник чеченского футбола Аюб Бацуев.

Мы желаем ему удачи и дальнейшего прогресса в большом футболе. Ещё одному местному воспитаннику - Зауру Садаеву - и Андрею Семенову вручил перед игрой именные футболки за 100 матчей в РФПЛ.

После трех туров мы имеем 100-процентный результат. Это очень важно, потому как победы на старте сезона придают команде уверенность в дальнейшем. Всех с победой!», - написал Даудов на своей странице в сети Instagram.

5 августа в матче 4-го тура чемпионата России подопечные Олега Кононова сыграют на выезде с «Уфой». 

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