Майки Гарсия: Сегодня я оказался на шаг впереди Бронера
Американский боксер Майки Гарсия прокомментировал свою победу над соотечественником Эдрианом Бронером.
- Мы упорно тренировались в течение 10 недель, был организован превосходный лагерь.
Думаю, я контролировал ход поединка с начальных раундов, в дальнейшем смог наращивать активность. Бронер - отличный боец, но сегодня я оказался на шаг впереди за тайминга и большого количество выброшенных ударов. Моя задача заключалась в том, чтобы быть активнее в атаке по сравнению с другими боями, - заявил Гарсия.
Video: Mikey Garcia Breaks Down His Win Over Adrien Broner https://t.co/KTMr0rXgWU #boxing pic.twitter.com/1SdHZ9Ecbk— BoxingScene.com (@boxingscene) 30 июля 2017 г.
Поединок состоялся минувшей ночью в Бруклине.
Все трое судей отдали заслуженную победу Гарсии - 117:111, 116:112, 116:112.
Майки одержал уже 37-ю победу на профессиональном ринге. Сегодня он
завладел бриллиантовым поясом WBC в первом полусреднем весе.