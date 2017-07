Майки Гарсия: Сегодня я оказался на шаг впереди Бронера

Американский боксер Майки Гарсия прокомментировал свою победу над соотечественником Эдрианом Бронером.

- Мы упорно тренировались в течение 10 недель, был организован превосходный лагерь.

Думаю, я контролировал ход поединка с начальных раундов, в дальнейшем смог наращивать активность. Бронер - отличный боец, но сегодня я оказался на шаг впереди за тайминга и большого количество выброшенных ударов. Моя задача заключалась в том, чтобы быть активнее в атаке по сравнению с другими боями, - заявил Гарсия.

