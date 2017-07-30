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Майки Гарсия: Сегодня я оказался на шаг впереди Бронера

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американский боксер Майки Гарсия прокомментировал свою победу над соотечественником Эдрианом Бронером. 

- Мы упорно тренировались в течение 10 недель, был организован превосходный лагерь.

Думаю, я контролировал ход поединка с начальных раундов, в дальнейшем смог наращивать активность. Бронер - отличный боец, но сегодня я оказался на шаг впереди за тайминга и большого количество выброшенных ударов. Моя задача заключалась в том, чтобы быть активнее в атаке по сравнению с другими боями, - заявил Гарсия.

Поединок состоялся минувшей ночью в Бруклине.

Все трое судей отдали заслуженную победу Гарсии - 117:111, 116:112, 116:112.

Майки одержал уже 37-ю победу на профессиональном ринге. Сегодня он завладел бриллиантовым поясом WBC в первом полусреднем весе. 


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