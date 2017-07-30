«Барселона» обыграла «Реал» в Майами и завоевала Международный Кубок чемпионов

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Неймар станет послом Катара на чемпионате мира 2022 года Форвард «Барселоны» Неймар после оформления своего перехода в «ПСЖ» будет назначен послом Катара на ЧМ-2022.

Футболисты «Манчестер Сити» забили три безответных мяча в ворота «Тоттенхэма» В рамках матча Международного кубка чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм» со счетом 3:0.

«ПСЖ» придется продать игроков на 110 миллионов, чтобы не нарушить fair play из-за трансфера Неймара Трансферу форварда «Барселоны» Неймара в «Пари Сен-Жермен» по-прежнему могут помешать правила финансового fair play, сообщает RMC Sport.

«Барселона» пожалуется на «ПСЖ» в УЕФА, если французы выкупят Неймара за 222 миллиона евро «Барселона» намерена обратиться в УЕФА, если «Пари Сен-Жермен» примет решение заплатить за форварда Неймара сумму отступных в размере 222 миллионов евро, сообщает ESPN.