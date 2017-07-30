«Барселона» обыграла «Реал» в Майами и завоевала Международный Кубок чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Барселоны» одержали победу над мадридским «Реалом» в матче Международного кубка чемпионов (3:2).
В составе каталонцев забитыми мячами отметились Лионель Месси, Иван Ракитич и Жерар Пике. У «Реала» забивали Матео Ковачич и Марко Асенсио.
«Барселона» победила во всех трех матчах Международного кубка
чемпионов-2017, в которых принимала участие, и стала первой по итогам
турнира.
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