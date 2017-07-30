Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -Ростов
Футбол  Тосно- : -Зенит
Футбол  Локомотив- : -Анжи
Футбол  Англия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Барселона» обыграла «Реал» в Майами и завоевала Международный Кубок чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Барселоны» одержали победу над мадридским «Реалом» в матче Международного кубка чемпионов (3:2).

В составе каталонцев забитыми мячами отметились Лионель Месси, Иван Ракитич и Жерар Пике. У «Реала» забивали Матео Ковачич и Марко Асенсио.

«Барселона» победила во всех трех матчах Международного кубка чемпионов-2017, в которых принимала участие, и стала первой по итогам турнира.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Неймар станет послом Катара на чемпионате мира 2022 годаФорвард «Барселоны» Неймар после оформления своего перехода в «ПСЖ» будет назначен послом Катара на ЧМ-2022.Футболисты «Манчестер Сити» забили три безответных мяча в ворота «Тоттенхэма»В рамках матча Международного кубка чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм» со счетом 3:0.«ПСЖ» придется продать игроков на 110 миллионов, чтобы не нарушить fair play из-за трансфера НеймараТрансферу форварда «Барселоны» Неймара в «Пари Сен-Жермен» по-прежнему могут помешать правила финансового fair play, сообщает RMC Sport.«Барселона» пожалуется на «ПСЖ» в УЕФА, если французы выкупят Неймара за 222 миллиона евро«Барселона» намерена обратиться в УЕФА, если «Пари Сен-Жермен» примет решение заплатить за форварда Неймара сумму отступных в размере 222 миллионов евро, сообщает ESPN.Роналдиньо: Неймару нужно поступить так, как велит ему сердцеБывший полузащитник «ПСЖ» и «Барселоны» Роналдиньо высказался о возможном переходе форварда каталонцев Неймара во французский клуб.
Футбол
Футболисты «Манчестер Сити» забили три безответных мяча в ворота «Тоттенхэма»
Футбол
Михаил Лихачев: До конца верили в победу и к счастью мы забили гол
Футбол
«ПСЖ» переиграл «Монако» в матче за Суперкубок Франции
Футбол
Аршавин пропустит три недели из-за травмы бедра
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Международный кубок чемпионов
Международный кубок чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости