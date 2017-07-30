Ансальди может перейти из «Интера» в «Валенсию»

Аргентинский защитник Кристиан Ансальди может перейти из миланского «Интера» в «Валенсию» в летнее трансферное окно.

По информации Sport Valeciano, «Интер» готов продать 30-летнего футболиста за 9 миллионов евро, но владельцы «Летучих мышей» пытаются сбить цену.

Напомним, Кристиан Ансальди стал двукратным чемпионом России в составе казанского «Рубина», а после этого выступал за «Зенит».

Также аргентинец защищал цвета мадридского «Атлетико» и итальянского «Дженоа».



