Мангаля отказался перейти из «Манчестер Сити» в «Спартак»
Источник: TelegraphКомментарии
По данным британских СМИ, «Спартак» не смог договориться о трансфере центрального защитника «Манчестер Сити» Элиакима Мангаля.
«Горожане» готовы были отпустить 26-летнего француза за 20 миллионов евро, однако сам футболист не захотел переходить в российский клуб.
Отметим, что в прошлом сезоне Мангаля на правах аренды играл в примере за «Валенсию».
Элиаким - один из восьми игроков, которых английский клуб намерен продать в текущее межсезонье, чтобы соответствовать нормам финансового фэйр-плей.
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