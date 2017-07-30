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Мангаля отказался перейти из «Манчестер Сити» в «Спартак»

Источник:  TelegraphКомментарии

По данным британских СМИ, «Спартак» не смог договориться о трансфере центрального защитника «Манчестер Сити» Элиакима Мангаля.

«Горожане» готовы были отпустить 26-летнего француза за 20 миллионов евро, однако сам футболист не захотел переходить в российский клуб.

Отметим, что в прошлом сезоне Мангаля на правах аренды играл в примере за «Валенсию».

Элиаким - один из восьми игроков, которых английский клуб намерен продать в текущее межсезонье, чтобы соответствовать нормам финансового фэйр-плей.

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