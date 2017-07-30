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Зинедин Зидан: Поражение от «Барселоны» обидно, но оно меня не беспокоит

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды от «Барселоны» на Международном кубке чемпионов.

- Это предсезонная подготовка. Я уверен, что наши результаты сейчас не те, что мы ожидали, но фактически это ничего не меняет. Важно, чтобы мы были готовы к 8 августа. Я видел хорошие моменты в игре «Реала», но также были и моменты, которые мне не понравились.

Мы должны быть терпеливее и много работать, чтобы подготовиться к Суперкубку УЕФА. Меня не волнует это поражение, - заявил Зидан.

Напомним, футболисты «Барселоны» одержали победу над мадридским «Реалом» в матче Международного кубка чемпионов (3:2). В составе каталонцев забитыми мячами отметились Лионель Месси, Иван Ракитич и Жерар Пике. У «Реала» забивали Матео Ковачич и Марко Асенсио.

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