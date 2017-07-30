Защитник «Краснодара» Налдо может стать игроком «Эспаньола»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Защитник «Краснодара» Налдо близок к переходу в «Эспаньол».
Контракт 28-летнего игрока с «Краснодаром» рассчитан до 2020 года. Налдо перебрался в российский клуб прошлым летом из лиссабонского «Спортинга».
По информации RadioEstadio de Onda Cero, «Краснодар» и «Эвертон» ведут активные переговоры о возможном переходе игрока.
В данный момент «Краснодар» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ.
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