«Тосно» – «Зенит». На матче ожидается 17 тысяч зрителей

Матч третьего тура РФПЛ «Тосно» – «Зенит», который пройдет на стадионе «Петровский», посетят около 17 тысяч человек, из которых 4 тысячи будут наблюдать за игрой с гостевых секторов.

Футболисты хозяев выйдут на матч в черной форме, а гости сыграют в белой, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Напомним, матч «Тосно» – «Зенит» начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

В двух стартовых турах клуб из Ленинградской области потерпел поражения от «Уфы» (0:1) и «Краснодара» (0:2). Петербужцы же обыграли «СКА-Хабаровск» (2:0) и «Рубин» (2:1).