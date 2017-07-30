Александр Бубнов: «Амкар» и «Ростов» сыграют вничью

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 3-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Ростовом».

- И тем, и другим нужны очки. «Ростов» довольствовался одной ничьей в двух турах, «Амкар» вовсе дважды уступил, у Гаджи Гаджиева есть законные претензии к команде по части самоотдачи. На сегодняшний день соперники примерно равны. Прогноз: 1:1, - передает слова Бубнова Sportbox.ru.

Встреча начнется в 15:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.