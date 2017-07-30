Три английских клуба претендуют на Таски
Источник: MirrorКомментарии
Английские клубы «Уотфорд», «Ньюкасл» и «Сток Сити» заинтересованы в приобретении защитника московского «Спартака» Сердара Таски.
Ранее сообщалось, что футболист согласовал условия личного контракта с турецким «Трабзонспором».
Сердар Таски в прошедшем сезоне сыграл 19 матчей за «Спартак» и стал чемпионом России.
Таски защищает цвета красно-белых с 2013 года. Его контракт со столичным клубом рассчитан до лета 2018 года.
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