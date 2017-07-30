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Три английских клуба претендуют на Таски

Источник:  MirrorКомментарии

Английские клубы «Уотфорд», «Ньюкасл» и «Сток Сити» заинтересованы в приобретении защитника московского «Спартака» Сердара Таски.

 Ранее сообщалось, что футболист согласовал условия личного контракта с турецким «Трабзонспором».

Сердар Таски в прошедшем сезоне сыграл 19 матчей за «Спартак» и стал чемпионом России.

Таски защищает цвета красно-белых с 2013 года. Его контракт со столичным клубом рассчитан до лета 2018 года. 

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