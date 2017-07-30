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Александр Бубнов: Победа над «Анжи» достанется «Локомотиву» не без труда

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 3-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Анжи».

- Несмотря на потерю Ари, средняя линия «Локомотива» весьма хороша, и за счет нее можно сделать результат. «Локомотив» сильнее «Анжи», у него меньше проблем по организации игры, хотя победа достанется железнодорожникам не без труда, - передает слова Бубнова Sportbox.ru.

Встреча начнется в 17:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

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