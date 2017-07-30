Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -Ростов
Футбол  Тосно- : -Зенит
Футбол  Локомотив- : -Анжи
Футбол  Англия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Коротышкин: На 200-метровке Ефимова контролировала ситуацию, а на 100 метрах ей помешали нервы

Источник:  RT на русскомКомментарии

Олимпийский призер и трехкратный чемпион Европы Евгений Коротышкин прокомментировал выступление Юлии Ефимовой на чемпионате мира, который проходит в Будапеште. 

- Как вы думаете, поражение на дистанции 100 м брассом разозлило Ефимову?
- Я считаю, что вокруг данного заплыва было слишком много разговоров, эмоций и нервов. Возможно, именно они помешали Юле показать приемлемый результат. А на 200 м она уже контролировала ситуацию. Было заметно, что Юля холодно всё рассчитала и не бросается в излишние эмоции.

- Вас удивило, что Ефимова выиграла настолько легко, более чем на две секунды опередив ближайшую преследовательницу?
- Вообще, откровенно говоря, золото Юлии здесь читалось. Еще по полуфиналу было понятно, что реальных конкуренток на 200 м у нее просто не будет. Но все же нельзя забывать, что в спорте всегда есть место сюрпризу, и самый явный фаворит всегда может провалиться. К счастью, применительно к Ефимовой этого не произошло, - цитирует Коротышкина портал RT на русском

 Напомним, Юлии Ефимовой еще предстоит побороться за награды на дистанции 50 метров брассом. Она уже завоевала на турнире в Венгрии золото и бронзу.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ватерполисты сборной Хорватии завоевали золото чемпионата мираВатерполисты сборной Хорватии в финале чемпионата мира по водным видам спорта обыграли команду Венгрии со счетом 8:6 (4:0, 0:2, 2:2, 2:2).«Если Юля выстрелит из катапульты…» Ефимова против Кинг, нас ждет новая серия!«Если Юля выстрелит из катапульты…» Ефимова против Кинг, нас ждет новая серия!Юлия Ефимова в воскресенье снова сразится с Лилли Кинг, но теперь на дистанции 50 м брассом. Это будет в 18.32 мск – не пропустите!«Это проклятье какое-то! Да что со мной не так?!» Владимир Морозов попал в тупик«Это проклятье какое-то! Да что со мной не так?!» Владимир Морозов попал в тупикВладимир Морозов снова стал только четвертым на дистанции 50 м кролем. До бронзы ему не хватило 0,03 секунды.Сергей Колмогоров: Ничто не могло помешать Ефимовой выигрывать дистанцию 200 метровГлавный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров заявил, что не сомневался в победе Юлии Ефимовой на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.Кинг опередила Ефимову в квалификации на 50-метровке брассомРоссиянка Юлия Ефимова вышла в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 50 метров брассом.
Футбол
«Тосно» – «Зенит». На матче ожидается 17 тысяч зрителей
Футбол
Защитник «Краснодара» Налдо может стать игроком «Эспаньола»
Футбол
Зинедин Зидан: Поражение от «Барселоны» обидно, но оно меня не беспокоит
Футбол
Исо Каньенда завершил карьеру игрока
все новости
Евгений Коротышкин
Евгений Коротышкинвсе новости
Юлия Ефимова
Юлия Ефимовавсе новости
Чемпионат мира по водным видам спорта
Чемпионат мира по водным видам спорта