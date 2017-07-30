Евгений Коротышкин: На 200-метровке Ефимова контролировала ситуацию, а на 100 метрах ей помешали нервы

Олимпийский призер и трехкратный чемпион Европы Евгений Коротышкин прокомментировал выступление Юлии Ефимовой на чемпионате мира, который проходит в Будапеште.

- Как вы думаете, поражение на дистанции 100 м брассом разозлило Ефимову?

- Я считаю, что вокруг данного заплыва было слишком много разговоров, эмоций и нервов. Возможно, именно они помешали Юле показать приемлемый результат. А на 200 м она уже контролировала ситуацию. Было заметно, что Юля холодно всё рассчитала и не бросается в излишние эмоции.

- Вас удивило, что Ефимова выиграла настолько легко, более чем на две секунды опередив ближайшую преследовательницу?

- Вообще, откровенно говоря, золото Юлии здесь читалось. Еще по полуфиналу было понятно, что реальных конкуренток на 200 м у нее просто не будет. Но все же нельзя забывать, что в спорте всегда есть место сюрпризу, и самый явный фаворит всегда может провалиться. К счастью, применительно к Ефимовой этого не произошло, - цитирует Коротышкина портал RT на русском.

Напомним, Юлии Ефимовой еще предстоит побороться за награды на дистанции 50 метров брассом. Она уже завоевала на турнире в Венгрии золото и бронзу.

