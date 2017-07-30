«Амкар» – «Ростов»: На матче ожидается 7 тысяч болельщиков
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 3-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Ростовом» не вызвал интереса в Перми.
Ожидается, что на стадионе «Звезда» соберется около 7 тысяч зрителей. Самый дешевый билет на матч стоит 200 рублей.
Напомним, что матч «Амкар» – «Ростов» начнется в 15:00 (мск). После двух туров на счету хозяев 0 очков, у «Ростова» – 1 очко.
Матч
Место и дата
30 июля 15:00, Звезда, Онлайн-трансляция
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