Александр Бубнов: «Зенит» – явный фаворит в матче с «Тосно»

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 3-го тура РФПЛ между «Тосно» и «Зенитом».

- «Зенит» – явный фаворит, который к тому же ротировал состав в Лиге Европы. Конкуренция в рядах петербуржцев высока, борьба за место в составе идет жаркая, команда выше классом, да и по факту играет дома, - передает слова Бубнова Sportbox.ru.

Игра начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.