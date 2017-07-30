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Григалава получил серьезные травмы головы в матче с «Рубином»

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Главный врач «Арсенала» Александр Резепов рассказал о травме защитника Гиа Григалавы, которую тот получил в матче третьего тура чемпионата России против «Рубина» (1:2).

- Какой диагноз поставлен Григалаве? Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, оскольчатый перелом левой скуловой кости со смещением и рваная рана левой скуловой области.

В воскресенье пройдем консультацию в одном из медицинских центров Москвы, тогда и будет принято решение об операции.

Можно что-то говорить о сроках возвращения в игру? Это будет зависеть от того, как пройдет операция. Раньше, чем через месяц, Гиа точно не приступит к тренировкам. Потребуется, скорее всего, защитная маска, - передает слова Резепова пресс-служба «Арсенала».

Напомним, в самом начале гостевого матча с «Рубином» центральный защитник туляков в игровом эпизоде получил удар коленом в лицо от Жонатаса. Григалава не смог продолжить матч и покинул поле на медицинском каре.

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