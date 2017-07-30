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Нойштедтер дал согласие на переход в «Спартак»

Источник:  FanatikКомментарии

Защитник сборной России Роман Нойштедтер в ближайшее время может перейти из турецкого «Фенербахче» в московский «Спартак». 

По информации турецкого ресурса Fanatik, 29-летний футболист заинтересован в трансфере, потому что он хотел бы поиграть в Лиге чемпионов.

Решение о том, продавать ли Нойштедтера, примет главный тренер турецкого клуба Айкут Коджаман.

Ранее Нойштедтер играл в Германии за «Шальке 04».

Футболист получил российское гражданство в мае прошлого года, после чего сыграл за сборную на чемпионате Европы-2016.

Отметим, что гол Романа помог «Фенербахче» на этой неделе победить австрийский «Штурм» в квалификационном матче Лиги Европы (2:1).

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