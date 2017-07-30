Сергей Герасимец: Сейчас Бердыев занимается в «Рубине» сплочением

Бывший тренер «Локомотива» и «Томи» Сергей Герасимец оценил работу Курбана Бердыева на посту главного тренера казанского «Рубина».

– Что такое хорошая команда? Это сплоченный коллектив игроков и тренерского штаба. Когда такая сплоченность есть, тогда придёт и результат. Именно таким сплочением занимается сейчас в «Рубине» Курбан Бердыев. До этого он сделал подобное в «Ростове». Он же не занимается сейчас постановкой какой-то комбинационной игры, а пытается создать единый механизм, который представлял бы из себя клуб, тренерский штаб и игроков, – сказал Герасимец в интервью «БИЗНЕС Online».

Напомним, что в субботу «Рубин» в матче 3-го тура чемпионата России обыграл тульский «Арсенал» (2:1).