СКА поехал на сбор в Финляндию без Дацюка и игроков, вызванных в олимпийскую сборную

23 хоккеиста СКА отправились в Финляндию, где команда проведет второй тренировочный сбор, сообщает официальный сайт армейцев.

Вратари: Микко Коскинен, Алексей Мельничук, Константин Волков.

Защитники: Антон Белов, Егор Яковлев, Артем Зуб, Патрик Херсли, Егор Рыков, Владислав Гавриков, Роман Рукавишников, Давид Рундблад.

Нападающие: Илья Ковальчук, Ярно Коскиранта, Александр Хохлачев, Виктор Комаров, Данила Квартальнов, Никита Гусев, Виктор Тихонов, Сергей Широков, Александр Барабанов, Александр Дергачев, Максим Карпов, Михаил Мальцев.

Вратарь Игорь Шестеркин, защитники Динар Хафизуллин и Максим Чудинов, нападающие Илья Каблуков, Сергей Калинин и Евгений Кетов остались в Петербурге. Эти хоккеисты под руководством Петра Воробьева будут готовиться к турниру Sochi Hockey Open, где они сыграют за олимпийскую сборную России. Также в Финляндию не поехал Павел Дацюк.

Напомним, на финском сборе команда будет находиться четыре дня и сыграет один товарищеский матч. 31 июля СКА встретится в Эспоо с «Йокеритом».

Подопечные Олега Знарка в межсезонье выступят на двух турнирах: Sochi Hockey Open (5-9 августа) и турнире памяти Пучкова (14-17 августа). В Сочи СКА встретится с «Куньлунь Ред Стар» и магнитогорским «Металлургом», а на домашнем турнире - с ХК «Сочи» и сборной Канады.