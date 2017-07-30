Алекс Сонг: «Рубин» заслужил эту победу

Полузащитник «Рубина» Алекс Сонг поделился впечатлениями от матча 3-го тура чемпионата России против «Арсенала» (2:1).

- Пропустили в первом тайме, но затем забили очень важные голы. Главный тренер попросил в перерыве не расслабляться, и во втором тайме мы дожали соперника. Считаю, что заслужили эту победу, потому что очень хорошо работали в течение этой недели. Очень рад, что забил, но самое главное, что команда выиграла, – цитирует Сонга официальный сайт клуба.

Отметим, что для камерунского футболиста гол в матче с «Арсеналом» стал первым в составе казанского «Рубина».

В следующем туре 6 августа «Рубин» на выезде сыграет с ЦСКА.