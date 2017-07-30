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Иван Ракитич: Судья трижды оскорбил меня во время матча с «Реалом»

Источник:  MarcaКомментарии

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич заявил, что главный арбитр матча с мадридским «Реалом» американец Хаир Марруфо трижды оскорбил его во время игры.

- Люди, которые знают меня, понимают, что меня трудно вывести из равновесия, но судье это удалось. Он довольно сильно оскорбил меня три раза. Я очень уважаю арбитров, но когда они не показывают того же по отношению ко мне, это неприятно, - заявил Ракитич.

Напомним, «Барселона» победила мадридский «Реал» со счетом 3:2 и завоевала Международный Кубок чемпионов.

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