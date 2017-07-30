Валерий Кечинов: «Спартаку» надо кровь из носу победить «Краснодар»

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура чемпионата России между красно-белыми и «Краснодаром».

- Будет первая игра «Спартака» в чемпионате на своем стадионе, думаю, много зрителей придет. Это тот момент, когда «Спартаку» надо кровь из носу победить «Краснодар». Если будет опять осечка, настигнуть лидеров будет очень тяжело. Не сомневаюсь, что в этом туре «Зенит» обыграет «Тосно», а «Локомотив» - «Анжи». И у «Зенита», «Локомотива» и «Ахмата» будет уже по девять очков.

Наверстывать отставание будет крайне непросто. У «Спартака» прекрасный шанс набрать три очка, тем более «Краснодар» - играющая команда. «Спартак» обязательно должен победить «Краснодар», - передает слов а Кечинова «Р-Спорт».

Напомним, что после первых двух туров «Спартак» набрал два очка и занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ.