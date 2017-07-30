Даллас заработает на проведении драфта 14 млн долларов

Мэр Далласа Майк Роулингс рассказал об ожидаемом экономическом эффекте от проведения в городе драфта НХЛ-2018.

- От лица города хочу поблагодарить комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна и НХЛ за то, что они выбрали местом проведения драфта-2018 наш город. Экономический эффект от драфта составит около 14 млн долларов. Мы примем болельщиков из 31 клуба НХЛ, членов хоккейного сообщества и юных участников драфта с их семьями со всего мира. Это стало еще одним подтверждением того, что наш город может принимать мероприятия первоклассного уровня, – цитирует Роулингса официальный сайт НХЛ.

Ранее стало известно, что Даллас примет церемонию драфта новичков Национальной хоккейной лиги в 2018 году. Драфт состоится на арене «Американ Эйрлайнс Центр», где проводят домашние встречи местные команды НХЛ («Старз») и НБА («Маверикс»). Первый раунд будет проведен 22 июня, остальные - 23 июня.