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Даллас заработает на проведении драфта 14 млн долларов

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Мэр Далласа Майк Роулингс рассказал об ожидаемом экономическом эффекте от проведения в городе драфта НХЛ-2018.

- От лица города хочу поблагодарить комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна и НХЛ за то, что они выбрали местом проведения драфта-2018 наш город. Экономический эффект от драфта составит около 14 млн долларов. Мы примем болельщиков из 31 клуба НХЛ, членов хоккейного сообщества и юных участников драфта с их семьями со всего мира. Это стало еще одним подтверждением того, что наш город может принимать мероприятия первоклассного уровня, – цитирует Роулингса официальный сайт НХЛ.

Ранее стало известно, что Даллас примет церемонию драфта новичков Национальной хоккейной лиги в 2018 году. Драфт состоится на арене «Американ Эйрлайнс Центр», где проводят домашние встречи местные команды НХЛ («Старз») и НБА («Маверикс»). Первый раунд будет проведен 22 июня, остальные - 23 июня.

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