Рубен Рочина: У «Рубина» сложный график, но к матчу с ЦСКА нужно подойти максимально готовыми
Нападающий «Рубина» Рубен Рочина прокомментировал победу своей команды над тульским «Арсеналом» в 3-м туре чемпионата России (2:1).
- Понятно, что после двух поражений настраивались только на победу, учитывая не такой высокий уровень соперника по сравнению с предыдущими. Пропустили первыми, но, возможно, этот гол даже помог, команда очень хорошо отреагировала: сначала сравняла счёт, потом вышла вперед.
Понятно, что сложный график, но нам нужно постараться адаптироваться к игре и подойти к следующему матчу с ЦСКА максимально готовыми, - цитирует Рочину официальный сайт клуба.
Матч ЦСКА - «Рубин» состоится 6 августа в Москве.
Матч
Голы
Шевченко 34 (0:1). Сонг 60 (1:1). Цакташ 75 (2:1 - пен.).
Состав
Рубин: Рыжиков, Санчес (Азмун, 46), Набиуллин, Кузьмин (Бауэр, 44), Гранат, Цакташ (Рочина, 84), Карадениз, Камболов, Сонг, Оздоев, Жонатас
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Григалава (Денисов, 14), Берхамов (Горбатенко, 69), Боурчану, Ткачёв, Чаушич, Александров, Джорджевич (Сикоев, 86), Шевченко
Предупреждения:
Гранат, 51; Камболов, 86 - Александров, 58; Шевченко, 65
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
29 июля 17:30, Казань Арена, Онлайн-трансляция