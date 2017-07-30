Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -Ростов
Футбол  Тосно- : -Зенит
Футбол  Локомотив- : -Анжи
Футбол  Англия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рубен Рочина: У «Рубина» сложный график, но к матчу с ЦСКА нужно подойти максимально готовыми

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Нападающий «Рубина» Рубен Рочина прокомментировал победу своей команды над тульским «Арсеналом» в 3-м туре чемпионата России (2:1). 

- Понятно, что после двух поражений настраивались только на победу, учитывая не такой высокий уровень соперника по сравнению с предыдущими. Пропустили первыми, но, возможно, этот гол даже помог, команда очень хорошо отреагировала: сначала сравняла счёт, потом вышла вперед.

Понятно, что сложный график, но нам нужно постараться адаптироваться к игре и подойти к следующему матчу с ЦСКА максимально готовыми, - цитирует Рочину официальный сайт клуба.

Матч ЦСКА - «Рубин» состоится 6 августа в Москве.

Матч

Рубин - Арсенал - 2:1 (0:1)

Голы

Шевченко 34 (0:1). Сонг 60 (1:1). Цакташ 75 (2:1 - пен.).

Состав

Рубин: Рыжиков, Санчес (Азмун, 46), Набиуллин, Кузьмин (Бауэр, 44), Гранат, Цакташ (Рочина, 84), Карадениз, Камболов, Сонг, Оздоев, Жонатас

Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Григалава (Денисов, 14), Берхамов (Горбатенко, 69), Боурчану, Ткачёв, Чаушич, Александров, Джорджевич (Сикоев, 86), Шевченко

Предупреждения:

Гранат, 51; Камболов, 86 - Александров, 58; Шевченко, 65

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

29 июля 17:30, Казань Арена, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Спартак» разгромно проиграл «Краснодару» в молодежном первенствеВ матче 3-го тура молодежного первенства России «Краснодар» в Москве одержал уверенную победу над «Спартаком» (5:0).Игорь Шевченко: Главная сила «Рубина» – судья МоскалевНападающий тульского «Арсенала» Игорь Шевченко рассказал о причинах поражения его команды от казанского «Рубина».«Амкар» – «Ростов»: Песьяков дебютирует за ростовчанСтал известен состав «Ростова» на матч 3-го тура РФПЛ между желто-синими и «Амкаром».Смотри в оба, «Спартак»! Чем опасен «Краснодар» ШалимоваСмотри в оба, «Спартак»! Чем опасен «Краснодар» ШалимоваГлядя на происходящее в «Краснодаре», впору вспомнить слова немецкого философа Фридриха Ницше: «То, что нас не убивает, делает сильнее».
Футбол
Григалава получил серьезные травмы головы в матче с «Рубином»
Футбол
Александр Бубнов: «Зенит» – явный фаворит в матче с «Тосно»
Плавание
Евгений Коротышкин: На 200-метровке Ефимова контролировала ситуацию, а на 100 метрах ей помешали нервы
Футбол
Александр Бубнов: Победа над «Анжи» достанется «Локомотиву» не без труда
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Рубен Рочина
Рубен Рочинавсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости