Рубен Рочина: У «Рубина» сложный график, но к матчу с ЦСКА нужно подойти максимально готовыми

Нападающий «Рубина» Рубен Рочина прокомментировал победу своей команды над тульским «Арсеналом» в 3-м туре чемпионата России (2:1).

- Понятно, что после двух поражений настраивались только на победу, учитывая не такой высокий уровень соперника по сравнению с предыдущими. Пропустили первыми, но, возможно, этот гол даже помог, команда очень хорошо отреагировала: сначала сравняла счёт, потом вышла вперед.

Понятно, что сложный график, но нам нужно постараться адаптироваться к игре и подойти к следующему матчу с ЦСКА максимально готовыми, - цитирует Рочину официальный сайт клуба.

Матч ЦСКА - «Рубин» состоится 6 августа в Москве.