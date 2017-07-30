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Президент «Лос-Анджелеса»: У нас есть интерес к Ибрагимовичу, но, думаю, он хочет остаться в Европе

Источник:  Sky SportsКомментарии

Шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу нравится клуб «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщил президент американского клуба Крис Кляйн.

- У нас невероятные отношения со Златаном и его агентом. Ему нравится наш клуб и он любит Лос-Анджелес. У нас есть интерес к нему, но, думаю, на данный момент он хочет остаться в Европе. Наши двери открыты для такого игрока. У нас есть права на него в нашей лиге, посмотрим, как будут развиваться события, - цитирует Кляйна Sky Sports.

Ранее сообщалось, что игрок получил предложение от «Лос-Анджелес Гэлакси», который готов платить ему 7,7 млн долларов в год. Таким образом, Златан мог стать самым высокооплачиваемым футболистом лиги.

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