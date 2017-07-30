Президент «Лос-Анджелеса»: У нас есть интерес к Ибрагимовичу, но, думаю, он хочет остаться в Европе
Источник: Sky SportsКомментарии
Шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу нравится клуб «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщил президент американского клуба Крис Кляйн.
- У нас невероятные отношения со Златаном и его агентом. Ему
нравится наш клуб и он любит Лос-Анджелес. У нас есть интерес к нему, но,
думаю, на данный момент он хочет остаться в Европе. Наши двери открыты для
такого игрока. У нас есть права на него в нашей лиге, посмотрим, как будут
развиваться события, - цитирует Кляйна Sky Sports.
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