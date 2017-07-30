«Амкар» – «Ростов»: Песьяков дебютирует за ростовчан
Источник: ФК «Ростов»Комментарии
Стал известен состав «Ростова» на матч 3-го тура РФПЛ между желто-синими и «Амкаром».
«Ростов»: Песьяков, Калачев, Вилюш, Паршивлюк, Юсупов, Зуев, Ингасон, Дядюн, Мевля, Гацкан, Устинов
Запасные: Ермаков, Гошев, Бобен, Эзатолахи, Киреев, Шомуродов, Думбия, Могилевец, Байрамян, Майер, Кинтеро
Напомним, что матч «Амкар» – «Ростов» начнется в 15:00 (мск).
Матч
Место и дата
30 июля 15:00, Звезда, Онлайн-трансляция
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