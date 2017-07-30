Игорь Шевченко: Главная сила «Рубина» – судья Москалев
Нападающий тульского «Арсенала» Игорь Шевченко рассказал о причинах поражения его команды от казанского «Рубина».
«Первый тайм мы играли, как надо было, а во втором очень низко сели в оборону в первые 15 минут. За это и поплатились. Проблема в том, что мы сами отдали игры «Рубину» и «Локомотиву». В этих играх мы должны были брать очки. Сами виноваты. Наверно, где-то дело в психологии. Главная сила нашего соперника? Фамилия этой силы - Москалев», – заявил Шевченко в интервью клубной пресс-службе туляков.
Напомним, что «Рубин» обыграл «Арсенал» в Казани со счетом 2:1. Матч судил арбитр Владимир Москалев из Воронежа. Решающий гол с пенальти забил Мийо Цакташ.
Матч
Голы
Шевченко 34 (0:1). Сонг 60 (1:1). Цакташ 75 (2:1 - пен.).
Состав
Рубин: Рыжиков, Санчес (Азмун, 46), Набиуллин, Кузьмин (Бауэр, 44), Гранат, Цакташ (Рочина, 84), Карадениз, Камболов, Сонг, Оздоев, Жонатас
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Григалава (Денисов, 14), Берхамов (Горбатенко, 69), Боурчану, Ткачёв, Чаушич, Александров, Джорджевич (Сикоев, 86), Шевченко
Предупреждения:
Гранат, 51; Камболов, 86 - Александров, 58; Шевченко, 65
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
29 июля 17:30, Казань Арена, Онлайн-трансляция