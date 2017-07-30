Игорь Шевченко: Главная сила «Рубина» – судья Москалев

Нападающий тульского «Арсенала» Игорь Шевченко рассказал о причинах поражения его команды от казанского «Рубина».

«Первый тайм мы играли, как надо было, а во втором очень низко сели в оборону в первые 15 минут. За это и поплатились. Проблема в том, что мы сами отдали игры «Рубину» и «Локомотиву». В этих играх мы должны были брать очки. Сами виноваты. Наверно, где-то дело в психологии. Главная сила нашего соперника? Фамилия этой силы - Москалев», – заявил Шевченко в интервью клубной пресс-службе туляков.

Напомним, что «Рубин» обыграл «Арсенал» в Казани со счетом 2:1. Матч судил арбитр Владимир Москалев из Воронежа. Решающий гол с пенальти забил Мийо Цакташ.